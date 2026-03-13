Μουράτος: «Να αφήσουμε πίσω την ήττα από τον ΠΑΟΚ - Τελικός το παιχνίδι με το Μαρούσι»

Ο Βασίλης Μουράτος αναφέρθηκε στην δύσκολη εκτός έδρας «μάχη» απέναντι στο Μαρούσι αλλά και για την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup.

To Περιστέρι θα αντιμετωπίσει αύριο (14/3, 16:00) το Μαρούσι στο κλειστό του «Άγιου Θωμά» στο πλα΄σιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και ο Βασίλης Μουράτος σε δηλώσεις του σχολίασε την επικείμη αναμέτρηση.

Ο ίδιος μάλιστα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κακή εικόνα της ομάδας του που συνδυάστηκε με ήττα από τον ΠΑΟΚ για το FIBA Europe Cup πριν από λίγες μέρες στην Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Μουράτου:

«Το παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup στη Θεσσαλονίκη ήταν ένα αποτέλεσμα που τους στενοχώρησε όλους στην ομάδα. Δεν ήταν αυτή η εικόνα που έχουμε δείξει όλη αυτή τη χρονιά. Στενοχωρηθήκαμε τόσο εμείς οι ίδιοι, ενώ στενοχωρήσαμε και τον κόσμο μας. Όμως, αν θέλουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο που οδηγεί στην υλοποίηση των στόχων μας, οφείλουμε να το αφήσουμε πίσω.

Το Σάββατο έχουμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι με το Μαρούσι εκτός έδρας, όσον αφορά την πορεία μας στο πρωτάθλημα. Είναι ένας αγώνας που θα χαρακτήριζα ως τελικό, τόσο για τη σημασία του όσον αφορά τη δικιά μας πορεία και τα play-off που θέλουμε να βρισκόμαστε, όσο και για το Μαρούσι που παίζει ένα παιχνίδι τελικό για την παραμονή του στην κατηγορία. Θεωρώ ότι η αναμέτρηση θα κριθεί ξεκάθαρα στο πνευματικό κομμάτι και στο ποιος θα παρουσιαστεί πιο έτοιμος.

Πιστεύω ότι έχουμε τους χαρακτήρες και τις προσωπικότητες να αφήσουμε πίσω το άσχημο αποτέλεσμα της περασμένης Τετάρτης, να προσαρμοστούμε στο παιχνίδι του Σαββάτου και να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε τη νίκη».