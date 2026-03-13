Ασαντάνοφ: «Σκληρό παιχνίδι με την Ελλάδα για την νεανική μας ομάδα»

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Εθνικής με την Βόρεια Μακεδονία Αλεκσάνταρ Ασαντάνοφ, και η αθλήτρια της γειτονικής χώρας, Μέριτ Χέμπε, που την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στα μέρη μας με την φανέλα του Ολυμπιακού, μίλησαν για τον αγώνα με αντόπαλο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσαν:

Αλεκσάνταρ Ασαντάνοφ: «Είναι το δεύτερο παιχνίδι εναντίον της ελληνικής ομάδας στην έδρα τους. Η Ελλάδα είναι από τις πιο δυνατές ομάδες στον όμιλό μας, και δεν πρέπει να μας ξεγελά το γεγονός, ότι ηττήθηκε δύο φορές από την Κροατία. Για εμάς θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι, καθώς είμαστε μια πολύ νεαρή ομάδα, με μέσο όρο ηλικίας στα 20 χρόνια, αλλά θα παλέψουμε στο παρκέ με όλες μας τις δυνάμεις. Η αποστολή μας, άλλωστε, ήταν να βάλουμε νέο αίμα στο μπάσκετ της Βόρειας Μακεδονίας, με τρεις παλιότερες παίκτριές μας να αποσύρονται μετά το πρώτο παράθυρο και αυτό να έχει ως συνέπεια την ανανέωση και οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Στον αγώνα με την Ελλάδα πρέπει να περιορίσουμε το παιχνίδι της Φασούλα χαμηλά. Είναι πολύ δυνατή στο χαμηλό ποστ και έχει εξαιρετικές συμπαίκτριες, για να την τροφοδοτήσουν».

Μέριτ Χέμπε: «Εχω υπέροχες αναμνήσεις στην Ελλάδα και είναι όμορφο που επιστρέφω σε αυτό το ματς. Χαίρομαι πολύ, είναι ένα όμορφο συναίσθημα. Θυμάμαι ακόμη να λέω στα ελληνικά να λέω ευχαριστώ, γεια σας, καλημέρα και… φρέντο καπουτσίνο. Στο παιχνίδι με την ελληνική ομάδα πρέπει να παραμείνουμε θετικές, να διορθώσουμε τα λάθη του προηγούμενου αγώνα με τη Δανία και να διαχειριστούμε το γεγονός, ότι πλέον αγωνιζόμαστε με διαφορετικό και πιο νεανικό ρόστερ, ελπίζοντας ότι οι νεαρές μας παίκτριες θα αρχίσουν να ανταποκρίνονται στον νέο τους ρόλο. Από την πλευρά μου αισθάνομαι όμορφα, που με την εμπειρία μου γίνομαι παράδειγμα για αυτά τα νέα κορίτσια, ελπίζοντας να τις βοηθήσω να εξελιχθούν. Η συνθήκη, λοιπόν, είναι διαφορετική σε σύγκριση με το πρώτο ματς με την Ελλάδα και πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη που θα δώσουν εύκολα καλάθια στις πολύ ποιοτικές τους παίκτριες, που είναι δύσκολο να μαρκάρεις, τόσο στην περιφέρεια όσο και στη ρακέτα. Δεν πρέπει να τους δώσουμε τίποτα εύκολα. Ελπίζω κι εγώ, γνωρίζοντας τις Ελληνίδες παίκτριες, να βοηθήσω τις συμπαίκτριές μου, αν κι εκείνες επίσης με γνωρίζουν».