Μπόλντγουιν: «Τι προκάλεσε την κόντρα μου με τον Παναθηναϊκό - Θα είναι στο F4 οι πράσινοι, δύσκολο να τους νικήσεις τρεις φορές»

Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν σε δηλώσεις του μίλησε για την… κόντρα που έχει με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ τόνισε πως πιστεύει ότι οι «πράσινοι» θα βρεθούν στο Final-Four της Euroleague.

O Ουέιντ Μπόλντγουιν μίλησε στο «Basketball Sphere» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην κόντρα του με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Τόνισε πως αυτή πηγάζει από το 2024 και την σειρά του «τριφυλλιού» με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ακόμη, υπογράμμισε και τον λόγο που στάθηκε πάνω στο σήμα των «πρασίνων» μετά το νικητήριο καλάθι του στο «Telekom Center Athens».

«Πηγάζει από τη σειρά της Μακάμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-offs το 2024. Εκείνη την χρονιά ένιωσα ότι ήμουν ο καλύτερος παίκτης στην Euroleague. Είχαμε έδρα το Βελιγράδι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, αλλά καταφέραμε να είμαστε μια ομάδα στην πρώτη επτάδα. Αντιμετωπίσαμε τον Παναθηναϊκό, τον οποίο είχαμε νικήσει δύο φορές στην κανονική περίοδο. Στον πρώτο αγώνα έπαθα θλάση. Δεν μπορούσα να παίξω στη σειρά. Προσπάθησα να επιστρέψω στον τέταρτο αγώνα και έπαθα υποτροπή. Αυτό με πλήγωσε πολύ. Ήταν η χρονιά μου που ένιωσα ότι μπορούσα να κερδίσω την Euroleague. Ο Παναθηναϊκός ήταν εμπόδιο σε αυτό. Κάθε φορά που προσπαθώ να παίξω εναντίον του Παναθηναϊκού, έχω αυτές τις αναμνήσεις.

Υπήρξε μια κατάσταση στην αρχή αυτής της σεζόν όπου πάτησαν πάνω στο έμβλημα της Φενέρ στο παρκέ αφότου μας νίκησαν εντός έδρας. Αυτό ήταν που προκάλεσε την αντίδρασή μου μετά το νικητήριο σουτ στο ΟΑΚΑ» ανέφερε.

Επίσης, έκανε και την δική του πρόβλεψη για το Final-Four. Επέλεξε την Φενερμπαχτσέ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και μία ισπανική ομάδα, με μία μικρή προτίμηση στην Βαλένθια.

«Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολο για μία ομάδα να μας κερδίσει τρεις φορές σε μία σειρά. Οπότε θα είμαστε εμείς. Λόγω της ιστορίας, είναι δύσκολο να μην βάλεις τον Ολυμπιακό. Έχουν το ίδιο μοτίβο να κερδίζουν σειρές. Πιστεύω μία ισπανική θα είναι εκεί. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Βαλένθια. Τείνω λίγο προς την Βαλένθια. Πιστεύω είναι σκληρή ομάδα. Νομίζω αν υπάρξει έκπληξη με μία ομάδα που δεν θες να πετύχεις, θα είναι η Βαλένθια. Νομίζω η τέταρτη θέση θα πάει στον Παναθηναϊκό. Θα βρει τον τρόπο να το κάνει να λειτουργήσει. Δεν θα είναι εύκολο να τους κερδίσεις τρεις φορές σε μία σειρά. Νομίζω αυτές οι τέσσερις ομάδες θα είναι στο Final-Four».