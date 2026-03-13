Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για τον Λεσόρ: «Η επιστροφή του θηρίου» (pics)

Ο Γάλλος σέντερ άφησε πίσω του την περιπέτεια που πέρασε και έδωσε το «παρών» μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις στο «T-Center», με το «τριφύλλι» να καλωσορίζει τον Λεσόρ.
«Μερικές φορές, οι φωτογραφίες μιλούν πιο δυνατά από τις λέξεις. 448 ημέρες προσδοκίας, αποτυπωμένες σε κάθε βλέμμα. Η επιστροφή του θηρίου μας σε όλο της το μεγαλείο», αναφέρει η ανάρτηση του Παναθηναϊκού.
Sometimes, photos speak louder than words. ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 13, 2026
448 days of anticipation, captured in every single look. The return of our BEAST in all its glory. 😤💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/EAvp8kPoR8