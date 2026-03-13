Fan Zone στο «Ιβανώφειο» για μικρούς και μεγάλους φιλάθλους

H Εθνική Γυναικών βρίσκεται από χθες (12/3) στη Θεσσαλονίκη όπου αύριο (14/3) και την επόμενη Τρίτη 17 Μαρτίου θα αγωνιστεί με αντιπάλους τη Βόρεια Μακεδονία και τη Δανία αντίστοιχα, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.

Τις δύο ημέρες των αγώνων οι μικροί και μεγάλοι φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν το …δικό τους παιχνίδι στη Fan Zone η οποία θα λειτουργήσει στον περιβάλλοντα χώρο του «Ιβανώφειου», από την πλευρά της εισόδου στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου.

Αύριο 14/3 η Fan Zone θα λειτουργήσει από τις 13.30 και μέχρι τις 17.00 με το διασκεδαστικό Multiverse Wall που χρησιμοποιεί 3D κάμερες για παιχνίδια με τον κόσμο (μπάσκετ, στόχους και puzzle), mini basket, επιδαπέδια παιχνίδια και δύο σταθμούς face painting για τους μικρούς φίλους. Και ξεχωριστό καλεσμένο τον Ερμή!

Την Τρίτη 17/3, η Fan Zone θα λειτουργήσει στον ίδιο χώρο από τις 15.00 έως τις 18.30.

Επίσης, στην είσοδο VIP του γηπέδου θα λειτουργήσει μπουτίκ, όπου οι φίλαθλοι μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα των Εθνικών ομάδων.