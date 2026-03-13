Συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του Λεσόρ: «Του σταθήκατε σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του»

Ο σύζυγος του Ματίας Λεσόρ, Τρέισι, με ανάρτησή της ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό και το σταφ του για όλη την στήριξη που παρείχε στον Γάλλο σέντερ με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

Από τις 19 Δεκεμβρίου του 2024 σταθήκατε δίπλα στον σύζυγό μου σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του.



Η υποστήριξή, η υπομονή, η σκληρή δουλειά, οι ώρες εργασίας πάνω του και η καλοσύνη σας σήμαιναν πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεστε.



Μέσα από στιγμές αμφιβολίας καθώς και από τις μικρές νίκες στην πορεία, ήσασταν πάντα εκεί για να τον υποστηρίξεις, να του δώσετε κίνητρο και να του υπενθυμίσετε ότι δεν ήταν μόνος σε αυτόν τον αγώνα.



Σήμερα, ήθελα απλώς να πω ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ για τον επαγγελματισμό σας, την ανθρωπιά σας και για όλα όσα κάνατε γι' αυτόν αυτό το διάστημα.



Επιτελείο του Παναθηναϊκού, ήσασταν εξαιρετικοί».