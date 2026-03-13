Αταμάν σε παίκτες: «Ο Ματίας επέστρεψε δυναμικά, welcome back»! (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη κόντρα στη Ζαλγκίρις στάθηκε στον Ματίας Λεσόρ και τόνισε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι που έρχεται με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι για να καλωσορίσετε τον Ματίας. Καλωσορίζουμε τον Ματίας στην ομάδα μας ξανά. Φυσικά με τα στοιχεία και την επιθετικότητά του, μας βοήθησε πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί μετά από ενάμιση χρόνο μας βοήθησε πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί μετά από ενάμιση χρόνο επέστρεψε δυναμικά και ελπίζω να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο.

Είναι πολύ καλή νίκη. Συγχαρητήρια. Κυριαρχήσαμε στον αγώνα, στα τελευταία 2-3 λεπτά βρήκαν κάποια τυχερά σουτ με τον Φρανσίσκο, αλλά ελέγξαμε το παιχνίδι. Ωστόσο, είναι μόνο ένα παιχνίδι, η βαθμολογική μας θέση δεν άλλαξε, αλλά οκ ήταν πολύ σημαντική νίκη για εμάς.

Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος την Κυριακή απέναντι στην ΑΕΚ και είναι πολύ κρίσιμο γιατί έχουμε τους ίδιους βαθμούς με την ΑΕΚ τώρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να κερδίσουμε και να εξασφαλίσουμε τη δεύτερη θέση. Οπότε, είναι πολύ σημαντικός αγώνας, είμαστε στους ίδιους βαθμούς με την ΑΕΚ. Μετά την ήττα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορείτε τώρα να ξεκουραστείτε και θα είμαστε έτοιμοι και συγκεντρωμένοι την Κυριακή για τον αγώνα πρωταθλήματος. Πολύ σημαντικό ματς. Πάμε»!