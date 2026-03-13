Σκληρή απάντηση Αντεμπάγιο στους επικριτές του ρεκόρ: «Προπονητές του καναπέ...»

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο σε δηλώσεις του μετά το ματς κόντρα στους Μπακς απάντησε στους επικριτές του ρεκόρ των 83 πόντων που πέτυχε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν μπορείς να είσαι έξαλλος με το ρεκόρ μου. Κι αν είσαι, δεν με νοιάζει. Για τους προπονητές του καναπέ, αν είστε στη θέση μου και το έχετε κάνει, πρώτα απ' όλα, κατηγορείτε εμένα. Θα έπρεπε να κατηγορείτε τον προπονητή. Καταλάβετε πρώτα αυτό. Δεν ήμουν εγώ αυτός που με άφησε να παίζω ένας εναντίον ενός σε όλο το παιχνίδι μέχρι που είχα 70 πόντους. Μετά άρχισαν να στέλνουν δεύτερο παίκτη πάνω μου.

Σε εκείνο το σημείο, είχα 70 πόντους. Εννέα λεπτά πριν το τέλος του αγώνα είχα τόσους πόντους και νομίζατε ότι δεν θα κυνηγήσω το ρεκόρ; Είναι τρελό όταν μιλάνε για ανήθικο ρεκόρ. Αν έχω 70 πόντους με 9 λεπτά να απομένουν, ποιος θα έλεγε στον προπονητή του να τον βγάλει έξω; Ποιος θα το έκανε στη θέση μου; Δεν μπορείς να είσαι θυμωμένος με αυτό. Αν είσαι θυμωμένος, δεν με νοιάζει γιατί πολλοί άνθρωποι είναι αναστατωμένοι επειδή αν έπαιζαν, δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να φτάσουν τόσο κοντά σε ένα τέτοιο ρεκόρ.

Και μετά, αν φτάσεις τόσο κοντά σε ένα τόσο μεγάλο ρεκόρ, έχει νόημα να το κυνηγάς για να το ξεπεράσεις. Μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε δεν έχουν παίξει ποτέ μπάσκετ. Μετά λένε για τις βολές μου. Δεν είναι ότι σουτάρω 15 βολές ανά παιχνίδι. Δεν είναι ότι έχω μέσο όρο 10 βολές ανά παιχνίδι. Μπορείτε να δείτε ξανά το ματς. Μου έκαναν καθαρά φάουλ και έτσι πήγα τόσες φορές στη γραμμή».