Πασκουάλ: «Η Χάποελ έχει ένα από τα καλύτερα ρόστερ και είναι διεκδικήτρια»

Ο Τσάβι Πασκουάλ στις δηλώσεις του πριν από το ματς της Μπαρτσελόνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 31η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στην ποιότητα της ισραηλινής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Χάποελ έχει ένα από τα καλύτερα ρόστερ αυτή τη σεζόν και πριν από την προθεσμία πρόσθεσε δύο ακόμη μεταγραφές τους Λέβι Ράντολφ και Κέσλερ Έντουαρντς. Αυτό δείχνει πραγματικά τη δύναμή τους στην αγορά, καθώς και τη φιλοδοξία τους και την πρόθεσή τους να τερματίσουν όσο το δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία.

Είναι διεκδικητές των πάντων και είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Έχουν -αν δεν κάνω λάθος- δύο παιχνίδια λιγότερο λόγω διαφόρων συνθηκών και εμείς έχουμε τον ίδιο αριθμό νικών.

Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς αν θέλουμε να αλλάξουμε την όχι και τόσο καλή πορεία που είχαμε πρόσφατα στην Euroleague και να επιστρέψουμε στις νίκες το συντομότερο δυνατό».