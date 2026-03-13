Τα αποτελέσματα του NBA: Νέα ήττα για τους Μπακς - Οι Θάντερ πήραν το... θρίλερ κόντρα στους Σέλτικς

Στα αποτελέσματα που ξεχώρισαν ήταν η νίκη των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς στην εκπνοή, αλλά και το μεγάλο διπλό που πήραν οι Ντένβερ Νάγκετς στην έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ντιτρόιτ Πίστονς - Φιλαδέλφεια 76ερς 131-109
Ιντιάνα Πέισερς - Φοίνιξ Σανς 108-123
Ορλάντο Μάτζικ - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 136-131 (παρ.)
Ατλάντα Χοκς - Μπρούκλιν Νετς 108-97
Μαϊάμι Χιτ - Μιγλουόκι Μπακς 112-105
Μέμφις Γκρίζλις - Ντάλας Μάβερικς 112-120
Σαν Αντόνιο Σπερς - Ντένβερ Νάγκετς 131-136
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Μπόστον Σέλτικς 104-102
Λος Άντζελες Λέικερς - Σικάγο Μπουλς 142-130