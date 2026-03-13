Οι Θάντερ λύγισαν τους Σέλτικς με βολές στην εκπνοή

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έκαμψαν την σθεναρή αντίσταση των Μπόστον Σέλτικς (104-102), με δύο εύστοχες βολές του Τσετ Χόλμγκρεν στο φινάλε του αγώνα.

Σε ένα ματς που θα μπορούσε να είναι το ζευγάρι των τελικών του NBA, οι γηπεδούχοι δεν μπήκαν καλά στο ματς, με τους Σέλτικς να κλείνουν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 27-28.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν το πάνω χέρι και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, όπου με επί μέρους 29-31, έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα τριών πόντων (56-59).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο δεν άλλαξε κάτι, όσον αφορά την διαφορά στο σκορ, με το τέταρτο δωδεκάλεπτο να μετατρέπεται σε θρίλερ και ενώ όλα έδειχναν παράταση στην εκπνοή ο Τσετ Χόλμγκρεν πήγε στην γραμμή των βολών και χάρισε στους Θάντερ τη νίκη.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Τζέιλεν Μπράουν να ξεχωρίζει για τους Σέλτικς με 34 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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