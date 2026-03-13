Οι Νάγκετς με μυθικό triple double του Γιόκιτς έκαναν επική ανατροπή κόντρα στους Σπερς

Με τον Σέρβο σέντερ να κάνει «όργια», οι Ντένβερ Νάγκετς πανηγύρισαν μεγάλη νίκη στην έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς (131-136), κάνοντας επικό comeback στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Σπερς μπήκαν πολύ καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 37-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας πάρει προβάδισμα 16 πόντων (69-53).

Στο δεύτερο μέρος, όμως οι Νάγκετς ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους και με επί μέρους 37-41 στην τρίτη περίοδο έριξαν την διαφορά στους 12 πόντους (106-94), συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στην τέταρτη περίοδο.

Οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επί μέρους 25-42 στην τελευταία περίοδο για να φτάσουν σε μια επική ανατροπή και να φύγουν από το Σαν Αντόνιο με μια μεγάλη νίκη, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Σέρβος σέντερ κατέγραψε ακόμη ένα triple double έχοντας 31 πόντους, 20 ριμπάουντ και 12 ασίστ, με τον Στεφόν Καστλ να ξεχωρίζει για τους Σπερς, έχοντας 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

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