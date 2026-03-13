Οι Πίστονς... αγρίεψαν ξανά

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς άφησαν πίσω τους το κακό διάστημα που πέρασαν και πανηγύρισαν νέα νίκη με πειστική εμφάνιση, επικρατώντας των Φιλαδέλφεια 76ερς με 131-109.

Οι πρωτοπόροι της ανατολικής περιφέρειας, το προηγούμενο διάστημα μέτρησαν τέσσερις σερί ήττες, όμως πλέον δείχνουν να βρίσκουν ξανά τον ξέφρενο ρυθμό τους, φτάνοντας σε δεύτερη συνεχόμενη νίκη, με μεγάλη διαφορά.

Οι Πίστονς μπήκαν από την αρχή της αναμέτρησης με άγριες διαθέσεις, πήραν μεγάλη διαφορά και δεν επέτρεψαν στους Σίξερς σε κανένα σημείο του αγώνα να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης.

O Kέιντ Κάνινγχαμ με 8 πόντους, 5 ριμπάουντ αλλά 13 ασίστ ήταν ο κινητήριος μοχλός των Πίστονς, με τον Tζάστιν Έντουαρντς να ξεχωρίζει για τους Σίξερς έχοντας 12 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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