Γκραντ: «Ο Λεσόρ φέρνει περισσότερη αυτοπεποίθηση»

Ο Τζέριαν Γκραντ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις, μίλησε για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση, τονίζοντας ότι φέρνει περισσότερη αυτοπεποίθηση στους παίκτες του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Amerikanos24:

Για το κλειδί στην επιστροφή του Λεσόρ: «Η ενέργεια του. Μόλις πάτησε στο παρκέ οι οπαδοί, εμείς που ξέραμε ότι γύρισε πίσω. Φέρνει πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Το ειπώθηκε μετά τον αγώνα στα αποδυτήρια: «Πολλά. Όλοι τον συνεχάρησαν. Όλοι ξέρουν ότι ήταν δύσκολο για αυτόν το να επιστρέψει, αλλά βλέπεις επέστρεψε δυνατός και αυτό είναι μόνο το πρώτο παιχνίδι».

Για τα playoffs: «Το σκέφτεσαι λίγο, αλλά για εμάς νιώθουμε ότι ελέγχουμε τη μοίρα μας. Παίζουμε με πολλές ομάδες που είναι από πάνω μας. Αν βγούμε από εκεί έξω και και τα πάμε καλά όλα θα μπουν στη θέση τους».