Τετέι: «Ο Ναν είναι ο αγαπημένος μου παίκτης - Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ωραία»

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, μάλιστα μίλησε για την εμπειρία του από το γήπεδο της μπασκετικής ομάδας, τη νίκη επί της Μπέτις, ενώ αποκάλυψε ότι ο αγαπημένος του παίκτης είναι ο Κέντρικ Ναν.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Δεν είμαι καθόλου κουρασμένος. Ήρθα να υποστηρίξω τα παιδιά του μπάσκετ. Υποστηρίζουμε όλα τα αθλήματα του συλλόγου».
Για τη νίκη επί της Μπέτις: «Είμαστε διαφορετικοί στην Ευρώπη και το δείξαμε ξανά. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ωραία. Θα ήθελα να είναι όλες οι κερκίδες ανοιχτές. Περιμένω και… καλύτερη!».
Για τον κόσμο: «Με… βοήθησε ένας σεκιουριτάς να ξεφύγω από το να μοιράζω αυτόγραφα και να βγάζω φωτογράφίες, ώστε να έρθω να δω το ματς στο μπάσκετ».
Για το ποιος είναι ο αγαπημένος του παίκτης: «Ο Ναν!»