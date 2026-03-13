Τετέι: «Ο Ναν είναι ο αγαπημένος μου παίκτης - Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ωραία»

Ο Ανδρέας Τετέι αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπέτις, βρέθηκε στο Telecom Center Athens για την αναμέτρηση της μπασκετικής ομάδας του Τριφυλλιού με την Ζαλγκίρις.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, μάλιστα μίλησε για την εμπειρία του από το γήπεδο της μπασκετικής ομάδας, τη νίκη επί της Μπέτις, ενώ αποκάλυψε ότι ο αγαπημένος του παίκτης είναι ο Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν είμαι καθόλου κουρασμένος. Ήρθα να υποστηρίξω τα παιδιά του μπάσκετ. Υποστηρίζουμε όλα τα αθλήματα του συλλόγου».

Για τη νίκη επί της Μπέτις: «Είμαστε διαφορετικοί στην Ευρώπη και το δείξαμε ξανά. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ωραία. Θα ήθελα να είναι όλες οι κερκίδες ανοιχτές. Περιμένω και… καλύτερη!».

Για τον κόσμο: «Με… βοήθησε ένας σεκιουριτάς να ξεφύγω από το να μοιράζω αυτόγραφα και να βγάζω φωτογράφίες, ώστε να έρθω να δω το ματς στο μπάσκετ».

Για το ποιος είναι ο αγαπημένος του παίκτης: «Ο Ναν!»