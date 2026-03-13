Σορτς: «Μας έλειψε η ενέργεια του Λεσόρ - Κλειδί της νίκης η άμυνά μας»

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις, ενώ δε θα μπορούσε να μη σταθεί στην επίδραση του Ματίας Λεσόρ στην ομάδα με την επιστροφή του στα παρκέ.

Σε δηλώσεις του στη Nova, ο Αμερικανός γκαρντ είπε:

«Ηταν μεγάλη νίκη, όλοι συνείσφεραν, ο Λεσόρ επέστρεψε και μας βοήθησε όλους. Ηταν αναγκαία νίκη για να μας δώσει ώθηση για τη συνέχεια και τα επόμενα παιχνίδια.

Οταν παίζει ο Ματίας, πάντα ανεβαίνει η ενέργεια και μας είχε λείψει, όπως και το χαμόγελό του και ο δυναμισμός του. Είναι πολύ σημαντικό που είναι ξανά εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό.

Το κλειδί ήταν η άμυνά μας και αυτή έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο για τη νίκη μας, ειδικά από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά. Ισως στο τέταρτο δεκάλεπτο δεν πήγε τόσο καλά, όμως κάναμε αυτά που πρέπει και πήραμε τη νίκη.

Πρέπει να είμαστε συνεπείς και να έχουμε διάρκεια για 40 λεπτά. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να παίρνουμε νίκες».

