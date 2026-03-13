Σερέλης στη Magic Euroleague: «Αν δεις τους αντιπάλους όταν επιτίθεται ο Λεσόρ, καταλαβαίνεις πολλά...»

Ο Χρήστος Σερέλης μίλησε στη Magic Euroleague για το πως κέρδισε ο Παναθηναϊκός τη Ζαλγκίρις, ενώ στάθηκε και στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στη δράση μετά από σχεδόν 300 ημέρες.

Το μέλος του τεχνικού τιμ των «πρασίνων» ανέφερε μεταξύ άλλων στην εκπομπή του SDNA λίγο μετά το φινάλε του αγώνα...

«Είχαμε ανάγκη μίας νίκης με δικό μας τρόπο. Να βάλουμε πίεση στον αντίπαλο, να τον στραγγαλίσουμε και είναι μια νίκη ενθαρρυντική για τη συνέχεια. Ξεκάθαρα μας δίνει η άμυνα μία σιγουριά και αυτοπεποίθηση και λύσεις στην επίθεσή μας. Προσπαθούμε με τον Σορτς όλη τη χρονιά να πάμε πιο γρήγορα και να πάρουμε πιο εύκολους πόντους, αλλά δεν είμαστε ομάδα όπως η Παρί, που τρέχει συνέχεια. Όταν το καταφέρνουμε όμως κάνουμε εδώ ένα γήπεδο που χοροπηδάει».

Για τον Λεσόρ: «Μας έλειπε πάρα πολύ. Μόνο αν δείτε πως είναι οι αντίπαλοι παίκτες όταν προσπαθεί να επιτεθεί ο Ματίας, αυτό τα λέει όλα. Καταλαβαίνεις την επίδρασή του στην επίθεσή μας και πόσο φοβάται η αντίπαλη άμυνα, πόσο κλείνει η ρακέτα και πως ο ίδιος βρίσκει την πάσα ή μπορεί να τελειώσει τη φάση. Σήμερα ήταν πολύ καλός, έχει δουλέψει πάρα πολύ, ήθελε να είναι απολύτως έτοιμος. Επαιξε πάρα πολύ χρόνο, είναι πολύ σημαντικό και ούτε εμείς το περιμέναμε. Ο Ματίας πάντα είχε την ταχύτητα. Η προσπάθεια που κάνει είναι αδιανόητη. Τώρα η επιστροφή του είναι πραγματική και όχι όπως στο Final Four. Έχει κάνει νούμερα τώρα».

Για τον αν ο Λεσόρ θα μπει στην GBL: «Σήμερα έπαιξε 23 λεπτά. Προφανώς στην πορεία θα γίνει, δεν ξέρω πότε, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει. Εχουμε μια πολύ γεμάτη ομάδα. Χρειαζόμαστε και τον Σαμοντούροβ, που είναι Έλληνας».

Για τον Όσμαν και τον τραυματισμό του στο τέλος: «Είχε κάποιες κράμπες, δε νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα».

Για τον Ρογκαβόπουλο: «Η απουσία του έχει να κάνει με λόγους τακτικής. Υπήρξε μια απόφαση να χρησιμοποιηθούν κάποια άλλα σχήματα. Στο επόμενο ματς θα είναι έτοιμος, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση».

Και πρόσθεσε για τη συνέχεια: «Δεν μπορούμε να κοιτάμε μακριά. Πήγαμε να το κάνουμε κάποιες φορές... Πρέπει να είμαστε αυτοί που θέλουμε και να πάμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται. Έχουμε μπροστά μας ένα δυσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μετά παίζουμε την Παρασκευή, θα υπάρξει χρόνος δηλαδή για προπονήσεις και με τον Χέις και με τον Λεσόρ. Το ότι έχουμε τρεις πεντάδες στις προπονήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορούν να παίξουν όλοι».

Και κατέληξε: «Είχαμε στόχευση να βάλουμε την μπάλα στον Λεσόρ και στον Χέις-Ντέιβις και για αυτό δεν είχαμε πολλά τρίποντα. Ανάλογα με το τι μας έδωσε η άμυνα αυτό πήραμε, Τα παιδιά διάβασαν πολύ καλά τις φάσεις».