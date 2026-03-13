Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού

Οι «πράσινοι» με αυτή τη νίκη, έχουν πλέον ρεκόρ 17-14 και βρίσκονται στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ νωρίτερα ο Ολυμπιακός γνώρισε ανέλπιστη ήττα από την Μονακό και έπεσε στο 20-11.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:
Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν 82-88
Μονακό – Ολυμπιακός 81-80
Dubai BC – Μπασκόνια 100-94
Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές 80-81
Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 96-79
Παρί – Βιλερμπάν 90-81
Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88
Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε 13/3 στις 21:00
Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/3 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ 13/3 στις 21:30
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 22-7
- Ολυμπιακός 20-11
- Ρεάλ Μαδρίτης 20-11
- Βαλένθια 20-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
- Ερυθρός Αστέρας 17-13
- Μπαρτσελόνα 17-13
- Ζάλγκιρις 17-14
- Μονακό 17-14
- Παναθηναϊκός 17-14
- Ντουμπάι 16-14
- Αρμάνι Μιλάνο 15-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
- Μπάγερν Μονάχου 13-18
- Βίρτους Μπολόνια 13-18
- Παρί 12-19
- Παρτίζαν 10-20
- Αναντολού Εφές 10-21
- Μπασκόνια 9-22
- Βιλερμπάν 8-23
*Εκκρεμούν τα Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρτίζαν-Ντουμπάι, Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί, Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 19/3 στις 19:00
Αναντολού Εφές – Μονακό 19/3 στις 19:30
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 19/3 στις 21:05
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 19/3 στις 21:15
Μπάγερν – Dubai BC 19/3 στις 21:30
Παρί – Παρτίζαν 19/3 στις 21:45
Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 20/3 στις 19:45
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 20/3 στις 20:00
Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 20/3 στις 21:15
Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/3 στις 21:45