«Καταθέτει πρόταση για το ΝΒΑ Europe η ιδιοκτήτρια εταιρία της Παρί Σεν Ζερμέν»

Σύμφωνα με την L' Equipe η ιδιοκτήτρια της Παρί Σεν Ζερμέν, Qatar Sports Investments, είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση για την δημιουργία ομάδας στο NBA Europe.

H γαλλική εφημερίδα αναφέρει πως η Qatar Sports Investments που είναι η ιδιοκτήτρια εταιρία της Παρί Σεν Ζερμέν είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση για την δημιουργία ομάδας που θα αγωνιστεί στο NBA Europe.

H ίδια πηγή μάλιστα επιβεβαίωσε ότι η QSI γίνεται ήδη η προεργασία για να γίνει πρόταση προς την νέα ευρωπαϊκή λίγκα που είναι προ των πυλών, χωρίς όμως να μπει σε λεπτομέρειες.

Το ΝΒΑ Europe έχει κάνει ξεκάθαρο πως θέλει μια ομάδα από το Παρίσι στην λίγκα του. Να σημειώσουμε ότι ο Κέβιν Ντουράντ έγινε μέτοχος στην Παρί και ο ίδιος έχει δηλώσει πως θέλει να γίνει μέρος αυτού του νέου project.