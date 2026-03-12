Αδιανόητα πράγματα στο Μονακό: Από εκτός αποστολής... πενταδάτος ο Τζέιμς!

Κωμικοτραγικές καταστάσεις στην Μονακό, καθώς ο Μάικ Τζέιμς από εκτός αποστολής βρέθηκε... πενταδάτος στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Καταστάσεις ερασιτεχνικού επιπέδου στο Μόντε Κάρλο λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Ο Μάικ Τζέιμς αρχικά δόθηκε από τους Μονεγάσκους σαν τραυματίας και εκτός 12άδας, με τον Αμερικανό να φτάνει στη Σάλα Γκαστόν Μεντεσάν 30 λεπτά πριν από το τζάμπολ του αγώνα, δηλώνοντας διαθέσιμος για το ματς.

Ο Μάικ Τζέιμς δεν βγήκε ποτέ για προθέρμανση, παρουσιάστηκε κανονικά και από εκτός αποστολής βρέθηκε πενταδάτος, με τους Μονεγάσκους να κατεβαίνουν με... 9άδα κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.