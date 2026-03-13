Euroleague: Δοκιμασία στο Βελιγράδι για την Φενέρ - Ντερμπάρα στην Βαρκελώνη

H πρώτη Φενέρ δοκιμάζεται στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Χάποελ Τελ-Αβίβ κεκλεισμένων των θυρών.

Η 31η αγωνιστική της Euroleague «κλείνει» με τρία παιχνίδια, με τα δύο εξ' αυτών να ξεχωρίζουν.

Στο Βελιγράδι ο Ερυθρός Αστέρας (17-13) που παραμένει στο κυνήγι της εξάδας και της απευθείας πρόκρισης στα Play Off περιμένει την Φενέρ (22-7) του Σάρας, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας παίζοντας καταπληκτικό μπάσκετ.

Η Μπαρτσελόνα (17-13) που δίνει την δική της μάχη για μια θέση στην εξάδα υποδέχεται την Χάποελ (17-11) του Δημήτρη Ιτούδη στο κεκλεισμένων των θυρών «Παλάου Μπλαουγκράνα». Οι Ισραηλινοί ξεκίνησαν εκπληκτικά την χρονιά, τον τελευταίο καιρό έχουν κάνει μια «κοιλιά» όμως παραμένουν στα υψηλά πατώτατα.

Τέλος στο Μιλάνο η Αρμάνι (15-15) βρίσκεται μια ανάσα από την δέκατη θέση και δίνει τις δικές της μάχες για την δεκάδα και την είσοδο στα Play In, θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ (14-15) που θα εξαντλήσει τις πιθανότητές της για μια θέση στους πρώτους δέκα της Euroleague.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Ερυθρός Αστέρας - Φενέρμπαχτσε (21:00)

Μπαρτσελόνα - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)