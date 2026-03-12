Πρόστιμα από τον αθλητικό δικαστή σε τρεις ομάδες

73/12.03.2026 ΗΡΑΚΛΗΣ 1. Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος, κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 08.03.2026. 2. Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς άνω του ενός υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα. 3. Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) για την είσοδο και παραμονή στον αγωνιστικό χώρο μη δικαιούμενων προσώπων κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.