Κιούμπαν: «Το μεγαλύτερό μου λάθος ότι δεν επέλεξα τον Αντετοκούνμπο»

Ο Μαρκ Κιούμπαν σε δηλώσεις του παραδέχθηκε πως το μεγαλύτερό του λάθος ως ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς ήταν το ότι δεν επέλεξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο draft του 2023.

Ο Μαρκ Κιούμπαν μίλησε στο «The Adam Friedland Show» και μίλησε για την θέση του ως ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς. Παραδέχθηκε πως το μεγαλύτερό του λάθος ήταν ότι δεν επέλεξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο draft του 2023, ενώ στάθηκε και στην μη επιλογή του Ταϊρίς Μάξεϊ.

Επίσης, τόνισε πως λάθος ήταν και η πρόσληψη του Νίκο Χάρισον στον ρόλο του General Manager.

«Ο Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν μεγάλο λάθος για εμάς πρόσφατα. Ο “Greek Freak” πιθανότατα ήταν το μεγαλύτερο. Μετανιώνω που υπέγραψα τον Χάρισον. Εκ των υστέρων, ήταν λάθος, αλλά τέλος πάντων» ανέφερε ο 68χρονος.