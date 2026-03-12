Double-double για την Κλαρκ στο ντεμπούτο της - Μοίρασε 12 ασίστ και έγραψε ιστορία (vid)

Η Αμερική αντιμετώπισε την Σενεγάλη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών και η Κέιτλιν Κλαρκ πραγματοποίησε το ντεμπούτο της με την team USA.
Η Αμερικανίδα πέτυχε 17 πόντους και μοίρασε 12 ασίστ κάνοντας double-double, μοιράζοντας τις δεύτερες περισσότερες τελικές πάσες σε έναν αγώνα στην ιστορία του τουρνουά.
Δείτε το βίντεο:
DOUBLE-DOUBLE IN HER SENIOR DEBUT ❤️🔥— FIBA Basketball (@FIBA) March 11, 2026
Caitlin Clark registers second most assists in a single game in #FIBAWWC Qualifying Tournaments history 🔥🇺🇸 https://t.co/z2xds4soYO