Double-double για την Κλαρκ στο ντεμπούτο της - Μοίρασε 12 ασίστ και έγραψε ιστορία (vid)

Η Κέιτλιν Κλαρκ πέτυχε double-double στο ντεμπούτο της με την φανέλα της Εθνικής Αμερικής, μοιράζοντας μάλιστα 12 ασίστ, οι δεύτερες περισσότερες σε έναν αγώνα.

Η Αμερική αντιμετώπισε την Σενεγάλη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών και η Κέιτλιν Κλαρκ πραγματοποίησε το ντεμπούτο της με την team USA.

Η Αμερικανίδα πέτυχε 17 πόντους και μοίρασε 12 ασίστ κάνοντας double-double, μοιράζοντας τις δεύτερες περισσότερες τελικές πάσες σε έναν αγώνα στην ιστορία του τουρνουά.

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