Πεναρόγια για το διπλό στην Βίρτους: «Αξίζαμε να κερδίσουμε»

O Xoάν Πεναρόγια σε δηλώσεις του μετά το διπλό της Παρτίζαν στην Βίρτους σημείωσε πως η ομάδα του άξιζε να κερδίσει, τονίζοντας πως δεν είναι εύκολο να πάρεις τη νίκη σε αυτή την έδρα.

Η Παρτίζαν πήρε σπουδαίο διπλό επί ιταλικού εδάφους κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια, με τον Χοάν Πεναρόγια να δηλώνει μετά το φινάλε της αναμέτρησης πως η ομάδα του άξιζε να κερδίσει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαστε χαρούμενοι, αξίζαμε τη νίκη. Ελέγχαμε τον ρυθμό λίγο πολύ σε όλη τη διάρκεια. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά τις τελευταίες εβδομάδες εκτός έδρας στην EuroLeague, αλλά χάναμε μερικές φορές. Απόψε, παίξαμε με υψηλή ποιότητα στα τελευταία λεπτά, είχαμε υπομονή, παίξαμε καλή άμυνα. Στο πρώτο ημίχρονο, ήταν σημαντικό να σημειώσουμε πρόοδο στην άμυνα ατομικά. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις εδώ»