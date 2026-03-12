Εθνική Γυναικών: Η Θεσσαλονίκη και το Ιβανώφειο ξυπνούν ιστορικές μνήμες (pics)

Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει το ταξίδι της με προορισμό το Ευρωμπάσκετ 2027, που θα διεξαχθεί σε Βέλγιο, Λιθουανία, Σλοβακία και Σουηδία στην πρώτη φάση, με την τελική φάση να πραγματοποιείται στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Η «γαλανόλευκη», μετά την αναμέτρηση στο Σίμπενικ με την Κροατία, θα φιλοξενήσει τη Βόρεια Μακεδονία (14/3) και τη Δανία (17/3) στη Θεσσαλονίκη, με το «Ιβανώφειο» να περιμένει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και τους δύο προσεχείς του αγώνες.

Η παρουσία αυτή στη Θεσσαλονίκη και το συγκεκριμένο γήπεδο μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς ξυπνά ιστορικές μνήμες 35 ετών. Εκτός του γεγονότος, ότι η Εθνική Γυναικών αγωνίζεται ξανά στην πόλη για πρώτη φορά μετά το 1991, έχει να θυμάται, ότι τότε έφτασε σε μια από τις ιστορικές της επιτυχίες, καθώς ήταν στο «Ιβανώφειο», που πανηγύρισε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες, που είχε διοργανώσει η χώρα μας.

Στον τόπο του ιστορικού μεταλλίου της Εθνικής Γυναικών

Η Ελλάδα είχε σημειώσει διπλή επιτυχία στο μπάσκετ εκείνη την χρονιά στους Μεσογειακούς Αγώνες, με τους Ανδρες να παίρνουν το ασημένιο και τις Γυναίκες το χάλκινο μετάλλιο, σε ένα σύνολο 60 μεταλλίων που είχαμε κερδίσει τότε ως οικοδεσπότες με εννέα χρυσά, 21 αργυρά και 30 χάλκινα. Οι παίκτριες του Κώστα Μπογατσιώτη και του Νίκου Μεντηλίδη, από τη δική τους πλευρά, είχαν φτάσει σε μια από τις πιο σημαντικές επιτυχίες του μπάσκετ Γυναικών σε εθνικό επίπεδο, γράφοντας τη δική του ιστορία στο τότε ανακαινισμένο για τις ανάγκες των Μεσογειακών Αγώνων «Ιβανώφειο», που μετρούσε μόλις τέσσερα χρόνια ζωής, καθώς είχε εγκαινιαστεί το 1987.

Η Εθνική Γυναικών, μάλιστα, έφτασε τότε στην κατάκτηση του μοναδικού έως σήμερα μεταλλίου της εκείνη την χρονιά, έχοντας φτάσει κοντά σε αυτή την επιτυχία ειδικά στο Ευρωμπάσκετ του 2017, στην πιο πρόσφατη σπουδαία της στιγμή. Η «γαλανόλευκη» τότε απαρτιζόταν από τις Αννυ Κωνσταντινίδου, Σοφία Κλιγκοπούλου, Εφη Βαρδάκη, Βιβή Διαβολεμένου, Γιώτα Κούρτη, Αθηνά Πετρίδη, Πολύμνια Σαρέγκου, Βάσω Στασινού, Ελένη Τριαλώνη, Βαλάντη Τσομπανάκη, Ιουλία Χατζηζωγίδου και Ελένη Ψήμμα και το σύνολο αυτό, υπό το προπονητικό δίδυμο των Μπογατσιώτη-Μεντηλίδη, θα πραγματοποιούσε κάτι, που έως τώρα έχει αποδειχθεί ανεπανάληπτο.

Αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, η Εθνική Γυναικών το επιβεβαίωσε κάνοντας ποδαρικό… με το δεξί στη διοργάνωση, επικρατώντας της Αλβανίας με 92-82, με τη Βαρδάκη πρώτη σκόρερ στους 21 πόντους και την Κούρτη να ακολουθεί με 19, μαζί με έξι ριμπάουντ, ενώ η Σεχού ήταν πρώτη σκόρερ στην άλλη πλευρά με 25 πόντους. Η ελληνική ομάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ισπανία και ηττήθηκε με 82-69, με την Κούρτη στους 13 πόντους με έξι ριμπάουντ, ενώ για την ιβηρική ομάδα η Φεραγκούτ ξεχώρισε με double double 16 πόντων και 10 ριμπάουντ. Τα κορίτσια μας, αμέσως μετά, γνώρισαν και την ήττα από τη Γαλλία με 83-71, εκεί όπου η Σαντανιέλο μας έκανε τη ζημιά με 24 πόντους, σε ένα σπουδαίο παιχνίδι της Κωνσταντινίδου με 25 και της Πετρίδη με 20 πόντους.

Τα αποτελέσματα εξελίχθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε όλα να παίζονταν για το χάλκινο μετάλλιο ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία, με την Εθνική Γυναικών να φτάνει στη μεγάλη επιτυχία με 66-61, με πρώτη σκόρερ τη Βαρδάκη με 16 πόντους, μαζεύοντας και έξι ριμπάουντ, ενώ για τη γειτονική χώρα οι Αρκαντέλι και Ντοναντέλ είχαν από 14 πόντους, με τη δεύτερη να κερδίζει και εννέα ριμπάουντ. Στον επί της ουσίας τελικό του ομίλου, η Ισπανία επικράτησε της Γαλλίας με 77-73, παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο, για να πάει το ασημένιο στις «Τρικολόρ».

Η Εθνική Γυναικών, κάπως έτσι, έγραψε ιστορία στο «Ιβανώφειο» και η Αννυ Κωνσταντινίδου, από την πλευρά της, συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης. Η Θεσσαλονίκη, με αυτό τον τρόπο, ξυπνά τις δικές της ιστορικές μνήμες για τα κορίτσια μας, που μετά από 35 χρόνια βρίσκονται ξανά στον τόπο της ιστορικής στιγμής του μοναδικού μεταλλίου, που ήρθε στο μπάσκετ Γυναικών στην χώρα μας σε εθνικό επίπεδο.