«Magic Euroleague» αμέσως μετά το Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται σήμερα το βράδυ στη Web Tv του SDNA.

Το μπασκετικό μενού είναι πλούσιο σήμερα και πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που υπάρχουν έξι παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, και ανάμεσα σε αυτά είναι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στο Μονακό για να δώσουν συνέχεια στη νίκη επί της Παρί, ο Παναθηναϊκός θέλει πάση θυσία να χαμογελάσει απέναντι στη Ζαλγκίρις.

Μετά το ματς του «Telekom Center» θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague» με αναλύσεις, ειδήσεις και φουλ παρασκήνιο.

Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται στη Web Tv του SDNA.