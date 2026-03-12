Επίσημο το διαζύγιο του Προμηθέα με Σεγούρα, ανέλαβαν Γιατράς και Μπατής

Τη λύση της συνεργασίας του με τον Κούρο Σεγούρα επισημοποίησε ο Προμηθέας Πατρών. Αντικαταστάτης του ο Μάριος Μπατής, με τεχνικό διευθυντή τον Μάκη Γιατρά.

Με μία λυτή ανακοίνωση η ομάδα της Πάτρας επισημοποίησε το διαζύγιο με τον Ισπανό τεχνικό, αναφέροντας πως: «Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή, κ. Κούρο Σεγούρα. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Παράλληλα ο Προμηθέας ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάκη Γιατρά από τη θέση του τεχνικού διευθυντή, ενώ στον πάγκο της ομάδας θα καθίσει ο Μάριος Μπατής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του Μάκη Γιατρά. Μια εμβληματική προσωπικότητα για το μπάσκετ της Πάτρας, ένας άνθρωπος που έχει ταυτίσει το όνομά του με τον Προμηθέα, έχοντας οδηγήσει τον Σύλλογο σε τεράστιες επιτυχίες ως προπονητής, αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή, σε μια κρίσιμη περίοδο για την πορεία της ομάδας μας.

Κατόπιν εισήγησης του Μάκη Γιατρά, χρέη πρώτου προπονητή αναλαμβάνει ο Μάριος Μπατής, που μέχρι πρότινος είχε ρόλο assistant coach στους “πορτοκαλί”.

Επίσης στον Προμηθέα επιστρέφει και ο Βαγγέλης Σπυρίδης, ο οποίος θα ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο, ως βοηθός προπονητή, πλαισιώνοντας τους Νίκο Αρβανίτη και Κώστα Ντούβα. Ο Βαγγέλης Σπυρίδης είχε περάσει ξανά από τον Προμηθέα τη σεζόν 2022-23, πρώτα στο πλάι του Μάκη Γιατρά και εν συνεχεία του Γιάννη Χριστόπουλου».