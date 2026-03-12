Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα: Νοκ άουτ για τρεις μήνες ο Λαπροβίτολα

Σοβαρός αποδείχτηκε ο τραυματισμός του Νίκο Λαπροβίτολα και θα μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες.

Άσχημα είναι τα νέα για τον Νίκο Λαπροβίτολα. Ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους τρεις μήνες, χάνοντας ουσιαστικά τη φετινή Euroleague.

O Αργεντινός άσος υπέστη ολική ρήξη του μακρού προσαγωγού τένοντα στον δεξιό μηρό. Με το χρονικό όριο της αποθεραπείας του να υπολογίζεται στους τρεις μήνες, έχει ελπίδες να προλαβαίνει μόνο τα play offs του ισπανικού πρωταθλήματος.

