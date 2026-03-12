Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα: Νοκ άουτ για τρεις μήνες ο Λαπροβίτολα

Άσχημα είναι τα νέα για τον Νίκο Λαπροβίτολα. Ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους τρεις μήνες, χάνοντας ουσιαστικά τη φετινή Euroleague.
O Αργεντινός άσος υπέστη ολική ρήξη του μακρού προσαγωγού τένοντα στον δεξιό μηρό. Με το χρονικό όριο της αποθεραπείας του να υπολογίζεται στους τρεις μήνες, έχει ελπίδες να προλαβαίνει μόνο τα play offs του ισπανικού πρωταθλήματος.
[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]— Barça Basket (@FCBbasket) March 12, 2026
Durant l'entrenament d'ahir, el jugador 𝐍𝐢𝐜𝐨 𝐋𝐚𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐭𝐭𝐨𝐥𝐚 va patir una ruptura completa del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta.
El jugador seguirà un tractament conservador i s'estima que el temps de recuperació serà… pic.twitter.com/KL6dXFtB86