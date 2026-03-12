Ανατροπή στη Μονακό, με Μαρκοϊσβίλι στον πάγκο κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι θα εκτελέσει χρέη υπηρεσιακού τεχνικού απόψε στο παιχνίδι της Μονακό με τον Ολυμπιακό.

Παρελθόν από τον πάγκο της Μονακό αποτελεί ο Βασίλης Σπανούλης από χθες και στο αποψινό παιχνίδι της ομάδας με τον Ολυμπιακό (20:00), θα εκτελέσει χρέη τεχνικού ένας εκ των συνεργατών του Έλληνα τεχνικού.

Αν και αρχικά αυτόν τον ρόλο φαινόταν πως θα τον αναλάβει ο Σέργκι Γκλαντίρ, όπως στα παιχνίδια του γαλλικού πρωταθλήματος, τελικά ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι είναι αυτός που θα κάτσει στον πάγκο, όπως αναφέρει το BeBasket.

Ο Μαρκοϊσβίλι δεν διαθέτει το απαραίτητο δίπλωμα για τους αγώνες του γαλλικού πρωταθλήματος, όμως στη Euroleague δεν υφίσταται τέτοιο κόλλημα.