Ανατροπή στη Μονακό, με Μαρκοϊσβίλι στον πάγκο κόντρα στον Ολυμπιακό

Παρελθόν από τον πάγκο της Μονακό αποτελεί ο Βασίλης Σπανούλης από χθες και στο αποψινό παιχνίδι της ομάδας με τον Ολυμπιακό (20:00), θα εκτελέσει χρέη τεχνικού ένας εκ των συνεργατών του Έλληνα τεχνικού.
Αν και αρχικά αυτόν τον ρόλο φαινόταν πως θα τον αναλάβει ο Σέργκι Γκλαντίρ, όπως στα παιχνίδια του γαλλικού πρωταθλήματος, τελικά ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι είναι αυτός που θα κάτσει στον πάγκο, όπως αναφέρει το BeBasket.
Ο Μαρκοϊσβίλι δεν διαθέτει το απαραίτητο δίπλωμα για τους αγώνες του γαλλικού πρωταθλήματος, όμως στη Euroleague δεν υφίσταται τέτοιο κόλλημα.
🚨 Changement sur le banc de Monaco ce soir en EuroLeague.— BeBasket (@Be_BasketFr) March 12, 2026
Ce n’est pas Sergii Gladyr mais Manuchar Markoishvili qui sera coach n°1 de la Roca Team face à l’Olympiakos.
L’assistant géorgien prend les commandes après le départ de Vassilis Spanoulis.
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