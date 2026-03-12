Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ επιβλήθηκε στους Ερυθρόλευκους από την Euroleague, για υβριστικά συνθήματα των οπαδών τους στο ντέρμπι της περασμένης εβδομάδας με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την ακόλουθη πειθαρχική απόφαση σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στην 30η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague 2025-26.

30η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague



Ο Ολυμπιακός Πειραιώς τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.000 ευρώ για τα προσβλητικά συνθήματα που είπαν οι οπαδοί του κατά τη διάρκεια του αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΑΘΗΝΩΝ, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.στ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».