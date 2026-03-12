Με... τριπλό Γιόκιτς οι Νάγκετς «πάτησαν» τους Ρόκετς

Με ακόμη ένα show του Σέρβου σέντερ, οι Ντένβερ Νάγκετς «διέλυσαν» τους Χιούστον Ρόκετς, επικρατώντας με 129-93

Οι Νάγκετς πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης και προηγήθηκαν με 24-20 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 29-27 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, πήγαν στο ημίχρονο με προβάδισμα έξι πόντων (53-47).

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι, έκαναν επί μέρους 40-22 στο τρίτο δωδεκάλεπτο και εκτόξευσαν την διαφορά στο +24 (93-69), καθαρίζοντας την υπόθεση νίκη, κάνοντας διαχείριση στην τέταρτη περίοδο.

Ο Νίκολα Γιόκιτς με 16 πόντους, 12 ριμπάουντ, 13 ασίστ και 5 κλεψίματα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, με τον Άμεν Τόμπσον να ξεχωρίζει για τους Ρόκετς έχοντας 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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