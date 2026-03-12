Μεγάλο διπλό των Χόρνετς στο Σακραμέντο

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έκαναν ακόμη ένα βήμα για την post season, πανηγυρίζοντας μεγάλη νίκη στην έδρα των Σακραμέντο Κινγκς με 117-109

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 34-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Χόρνετς ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.

Έτσι, οι «σφήκες» έφτασαν στην ανατροπή, πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 34-33, μένοντας στην «μάχη» για την απευθείας είσοδο στα playoffs.

Ο Mάιλς Μπρίτζες με 26 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, με τον ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν να ξεχωρίζει για τους Κινγκς έχοντας 39 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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