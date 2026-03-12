Οι Νικς πέρασαν με άνεση από την έδρα των Τζαζ

Οι Νιου Γιορκ Νικς έκαναν άνετο πέρασμα από την έδρα των Γιούτα Τζαζ, επικρατώντας με 117-134

Οι Νεοϋορκέζοι δεν ξεκίνησαν καλά στην αναμέτρηση, αφού οι Τζαζ προηγήθηκαν με 41-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στη συνέχεια οι Νικς ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους.

Οι φιλοξενούμενοι αφού μείωσαν την διαφορά στο ημίχρονο, πάτησαν το... γκάζι στο δεύτερο μέρος, ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και στο φινάλε έφτασαν με άνεση στην επικράτηση.

O Tζόρνταν Κλάρκσον με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νικς, με τον Μπράις Σένσαμπο να ξεχωρίζει για τους Τζαζ έχοντας 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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