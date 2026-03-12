Σε πτωτική πορεία οι Ράπτορς που μπαίνουν σε... περιπέτειες

Την έκτη τους ήττα στα τελευταία οκτώ παιχνίδια γνώρισαν οι Τορόντο Ράπτορς, αυτή τη φορά από τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 122-111.

Οι Καναδοί παρά το καλό ξεκίνημά τους, στην συνέχεια παρουσίασαν μεγάλες αδυναμίες και επέτρεψαν στους Πέλικανς να φτάσουν σε μια μεγάλη επικράτηση, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 22-45.

Οι Ράπτορς, μάλιστα βρίσκονται σε πτωτική πορεία, πέφτοντας πλέον στο 36-29 και έχουν μπει σε μεγάλες περιπέτειες για την post season, αφού έπεσαν στην 7η θέση και αν τελείωνε τώρα η regular season θα έπαιζαν στο play in tournament.

Ο Ντεζούντε Μάρεϊ με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Νιου Ορλίνς Πέλικανς, με τον Ιμάνουελ Κουίκλι να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς, έχοντας 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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