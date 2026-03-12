Οι Μάτζικ πήραν την ματσάρα κόντρα στους Καβαλίερς

Οι Ορλάντο Μάτζικ ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, επικρατώντας με 128-122.

Το ματς ήταν ντέρμπι από το ξεκίνημά του, με τους Μάτζικ να κλείνουν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 38-35, όμως οι Καβαλίερς απάντησαν με επί μέρους 24-27 στην δεύτερη περίοδο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο ισόπαλες με 62-62.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Μάτζικ πήραν τον έλεγχο και με επί μέρους 34-27 μπήκαν στην τελευταία περίοδο, έχοντας πάρει προβάδισμα οκτώ πόντων (96-89), όμως οι Καβαλίερς δεν τα παράτησαν και εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους, μετρατρέποντας το φινάλε του ματς σε θρίλερ.

Δύο τρίποντα από Χάρντεν και Μίτσελ στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης έφεραν την διαφορά στο καλάθι (122-120), όμως οι Μάτζικ άντεξαν στην πίεση, βρήκαν λύσεις στην επίθεση και με πέντε σερί πόντους του Ντέσμοντ Μπέιν, έφτασαν σε μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Ο Μπέιν με 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ορλάντο Μάτζικ, με τον Τζέιμς Χάρντεν να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς, έχοντας 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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