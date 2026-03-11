Γκρέι: «Σπουδαία νίκη για εμάς»

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην Τόφας στάθηκε στην σημασία του αποτελέσματος.

Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει μία σημαντική νίκη απέναντι στην Τόφας με 96-88 και έτσι έκανε το 5/5 στον όμιλό της στο BCL.

Μετά το ματς, στη συνέντευξη Τύπου, ο ΡαϊΚουάν Γκρέι στάθηκε στην σημασία αυτού του αποτελέσματος.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Σπουδαία νίκη για εμάς απόψε. Δεν αρχίσαμε πολύ καλά, όπως θα θέλαμε. Ξέραμε ότι οι αντίπαλοί μας, θα έρθουν εδώ για να είναι ανταγωνιστικοί και να παλέψουν. Ήταν πολύ δυνατό ματς την προηγούμενη φορά στην έδρα τους, οπότε το περιμέναμε. Χαίρομαι που πήραμε τη νίκη και δείξαμε ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι σε μερικά πράγματα και κάποια που είμαστε καλοί επίσης. Είναι σίγουρα μια καλή νίκη για εμάς».