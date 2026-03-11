Δεν επιστρέφει ακόμα: Χάνει τα επόμενα πέντε ματς των Ουόριορς ο Κάρι

Ο Στεφ Κάρι συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατό του και φαίνεται πως θα αργήσει η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.
Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια, ο «Σεφ Κάρι» θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ακόμα 10 μέρες, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει τα επόμενα πέντε ματς των «Πολεμιστών».
Σημειώνεται πως ο Κάρι έχει αρχίσει να προπονείται στο παρκέ και θέλει σταδιακά να πραγματοποιήσει πιο έντονες προπονήσεις, ώστε να είναι 100% έτοιμος όταν φορέσει ξανά την φανέλα της ομάδας.
Golden State's Stephen Curry will miss another 10 days with his ailing knee, stretching his absence to five more games and a total of 20 consecutive, sources tell me and @anthonyVslater. Curry has started on-court work and is aiming to intensify his workouts.— Shams Charania (@ShamsCharania) March 11, 2026