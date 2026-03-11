Γκραντ για Λεσόρ: «Ένας μεγάλος παίκτης επιστρέφει και είμαστε ενθουσιασμένοι» (vid)

Ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Τζέριαν Γκραντ αναφέρθηκε στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ.

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR έχει μπροστά του ένα σημαντικό ματς με την Ζαλγκίρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε στο «Club 1908» για την αναμέτρηση και στάθηκε στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση, τονίζοντας πως όλοι είναι ενθουσιασμένοι.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την προετοιμασία του για το ματς κόντρα στη Ζάλγκιρις: «Είμαστε ενθουσιασμένοι. Ενθουσιασμένοι γιατί παίζουμε ξανά στην έδρα μας και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε».

Για το ποιό θα είναι το κλειδί για την αυριανή (12/3) νίκη: «Πρέπει να φέρουμε ενέργεια. Έχουμε έναν παίκτη που επιστρέφει (Λεσόρ) και φέρνει πολλή ενέργεια επομένως είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτό».

Για το πώς νιώθει που το γήπεδο θα είναι sold out: «Είναι κρίσιμη στιγμή τώρα. Νομίζω ότι απομένουν 9 παιχνίδια και κάθε εντός έδρας αγώνας είναι ακόμη πιο σημαντικός. Ξέρουμε πως οι φίλαθλοί μας θα είναι στο πλευρό μας οπότε πρέπει να βγούμε στο παρκέ και να παίξουμε».

Για το αν είναι αισιόδοξος: «Πολύ αισιόδοξος. Όπως είπα, έχουμε έναν μεγάλο παίκτη που επιστρέφει και οι παίκτες είναι ενθουσιασμένοι για αυτό το τελευταίο κομμάτι της σεζόν».