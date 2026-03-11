Lakers' Corner: Ιστορικός Ντόντσιτς, «μυθικός» Ριβς και η ομάδα αρχίζει να ρολάρει

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν εύκολα και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (120-106) και δείχνουν να βρίσκουν την φόρμα τους την κατάλληλη στιγμή. Συνεχίζει να «γράφει» ιστορία ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Όστιν Ριβς να αποδεικνύει γιατί αξίζει να γίνει… Μίδας το καλοκαίρι.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υποδέχθηκαν μετά τους Νιου Γιορκ Νικς και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στην «Crypto.com Arena» και πανηγύρισαν ακόμα μία μεγάλη νίκη με 120-106. Οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν ανώτεροι σε όλη την διάρκεια του ματς και δείχνουν πως στο κατάλληλο σημείο της σεζόν αρχίζουν να βρίσκουν την φόρμα τους. Με αυτή τη νίκη οι Λέικερς έχουν πλέον ρεκόρ 40-25 και ανέβηκαν στην τέταρτη θέση της δυτικής περιφέρειας. Οι «Λύκοι» είναι πέμπτοι με το ίδιο ρεκόρ, ενώ οι τέταρτοι Χιούστον Ρόκετς έχουν ρεκόρ 40-24.

Συνεχίζει να «γράφει» ιστορία ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Όστιν Ριβς πρέπει να γίνει… Μίδας το καλοκαίρι

Ο Λούκα Ντόντσιτς για ακόμη μία φορά ήταν ο απόλυτος ηγέτης των «Λιμνανθρώπων» στο παρκέ. Στα 34:56 που αγωνίστηκε είχε 31 πόντους, 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 4 λάθη. Με αυτό το triple-double έφτασε τα 89 και πλέον είναι έβδομος στην ισοτρία του ΝΒΑ.

Luka Doncic vs Timberwolves:

- 31 Points

- 11 Rebounds

- 11 Assists

- 3 Stocks pic.twitter.com/8Ux6EEBiLr — Laker Performances (@LALPerformance) March 11, 2026

Σε κάθε ματς, ο Σλοβένος αστέρας αποδεικνύει για ποιον λόγο έχει πάρει το… σκήπτρο από τον Λεμπρόν Τζέιμς και είναι πλέον το κεντρικό πρόσωπο του οργανισμού. Οι Λέικερς πρέπει να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους μέχρι να αποσυρθεί, ενώ θα πρέπει να κρατήσουν δίπλα του και τον Όστιν Ριβς.

Ο 28χρονος συνεχίζει να δείχνει σε όλο τον κόσμο πως αξίζει κάθε σεντ από το συμβόλαιο που ζητάει το καλοκαίρι. Κόντρα στους Τίμπεργουλβς έμεινε στο παρκέ για 38:28 και μέτρησε 31 πόντους (10/20 σουτ, 4/10 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ και μόλις ένα λάθος.

Austin Reaves vs Timberwolves:

- 31 Points

- 8 Assists

- 7 Rebounds pic.twitter.com/Qh7Bo5bBY6 — Laker Performances (@LALPerformance) March 11, 2026

Ο Ριβς έχει ξεπεράσει τελείως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε και έχει βρει πλήρως τον εαυτό του. Οι «Λιμνάνθρωποι» τον χρειάζονται αν θέλουν να ανταγωνιστούν τις κορυφαίες ομάδες του «μαγικού κόσμου», και με αυτό το δίδυμο στο 100% κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το ταβάνι των Λέικερς.

Το μόνο σίγουρο είναι πως θα πρέπει και οι δύο να συνεχίσουν να φοράνε τα χρυσά και μωβ για πολλά χρόνια ακόμα.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Μάρκους Σμαρτ: 8 πόντοι (3/7 σουτ, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 31:20.

Marcus Smart vs Timberwolves:

-8PTS

-2REB

-1AST

-2STL

+14 pic.twitter.com/MZxyfetut7 — Laker Performances (@LALPerformance) March 11, 2026

Ρούι Χατσιμούρα: 9 πόντοι (4/8 σουτ, 1/4 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 24:29.

ΝτεΆντρε Έιτον: 14 πόντοι (7/11 σουτ, 0/2 βολές), 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34:08.

Deandre Ayton vs the Timberwolves:

-14PTS

-12REB

-2AST

-1STL pic.twitter.com/GoyJqqZkrb — Laker Performances (@LALPerformance) March 11, 2026

Όστιν Ριβς: 31 πόντοι (10/20 σουτ, 4/10 τρίποντα, 7/9 βολές), 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 1 λάθος σε 38:28.

Λούκα Ντόντσιτς: 31 πόντοι (11/24 σουτ, 4/12 τρίποντα, 5/6 βολές), 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 34:56.

Λουκ Κενάρντ: 10 πόντοι (5/8 σουτ, 0/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ σε 26:22.

Luke Kennard vs Timberwolves:

- 10 Points

- 2 Rebounds

- 2 Assists

- 5/8 FG pic.twitter.com/6roceMEFxl — Laker Performances (@LALPerformance) March 11, 2026

Τζέικ ΛαΡάβια: 8 πόντοι (1/7 σουτ, 0/2 τρίποντα, 6/8 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 24:47.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 4 πόντοι (2/5 σουτ, 0/2 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 14:43.

Ντριού Τίμι: 3 πόντοι (1/1 σουτ, 1/1 τρίποντο) σε 2:56.

Αντού Τιέρο: 1 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 1:58.

Ντάλτον Κνεκτ: Μηδενική στατιστική σε 1:58.

Μπρόνι Τζέιμς: 1 ασίστ σε 1:58.

Κόμπε Μπάφκιν: 2 πόντοι (1/2 σουτ, 0/1 τρίποντο) σε 1:58.

Τζάκσον Χέιζ: DNP

Μαξ Κλέμπερ: DNP

Σύνολο: 120 πόντοι (45/93 - 48,4% σουτ, 11/38 τρίποντα - 28,9%, 19/26 βολές - 73,1%), 47 ριμπάουντ, 31 ασίστ, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 6 λάθη.

Εκτός ήταν οι: Λεμπρόν Τζέιμς, Νικ Σμιθ Τζούνιορ και Κρις Μάνιον.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα φιλοξενήσουν στη συνέχεια τους Σικάγο Μπουλς (13/3, 04:30) και τους Ντένβερ Νάγκετς (15/3, 02:30), πριν ταξιδέψουν στο Χιούστον για τις αναμετρήσεις με τους Ρόκετς (17/3, 03:30 και 19/3, 03:30).