Σκαριόλο: «Να μην αφήσουμε την Βαλένθια να ξεκινήσει με υψηλό σκορ - Να μπούμε συγκεντρωμένοι»

Να μην επιτρέψει στην Βαλένθια να ξεκινήσει με υψηλό σκορ όπως κάνει στα περισσότερα παιχνίδια της σύμφωνα με δηλώσεις του θέλει ο Σέρτζιο Σκαριόλο, ενώ ζητά από την ομάδα του ξεκινήσει συγκεντρωμένη το παιχνίδι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης (19-11) θα αντιμετωπίσει αύριο (12/3. 21:45) την Βαλένθια (20-10) στην έδρα της για την 31η αγωνιστική της Euroleague και ο Σέρτζιο Σκαριόλο στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι αναφέρθηκε στο πρόσφατο παιχνίδι Κυπέλου των δύο ομάδων, τον κόσμο που περιμένει να στηρίξει την ομάδα αλλά και για το αγωνιστικό, εκεί όπου «ζήτησε» από τους παίκτες του να μην επιτρέψουν στην Βαλένθια να βρει υψηλό σκορ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού:

«Είναι ένα παιχνίδι που ανυπομονώ πραγματικά να παίξω απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο, άψογα «φτιαγμένο», με μεγάλη συνοχή και ένα πολύ καλά καθορισμένο στυλ παιχνιδιού. Έχουν πολύ ταλέντο, πολύ γρήγορους παίκτες με εξαιρετική ικανότητα στο σουτ και είναι πολύ καλά προπονημένοι. Κάνουν μια φανταστική σεζόν και τους έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές για να ξέρουμε ότι μπορούν να μας προκαλέσουν προβλήματα και ότι μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και σε αυτούς. Περιμένω από τους οπαδούς να γεμίσουν το γήπεδο, και να υποστηρίξουν την ομάδα όπως της αξίζει για την εξαιρετική της πορεία στην EuroLeague μέχρι στιγμής.

Απομένουν ακόμη οκτώ παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι έχει βάρος. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς να τερματίζουμε με μόνο μία ήττα εντός έδρας. Αυτό θα ήταν σχεδόν πρωτοφανές στην ιστορία της EuroLeague. Θα προσπαθήσουμε, αλλά πρέπει επίσης να μπορούμε να κερδίζουμε εκτός έδρας. Στα πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια μας, παίξαμε με πολύ θετική νοοτροπία: κερδίσαμε το ένα, μας «έκλεψαν» το ένα και χάσαμε το άλλο. Μπορούμε να κερδίσουμε εκτός έδρας, αλλά ελπίζουμε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε την εξαιρετική μας φόρμα εντός έδρας».

Για το αν σκέφτεται την διαφορά πόντων του πρώτου αγώνα:

«Όχι, καθόλου. Αυτό το σκέφτεσαι μόνο στις τελευταίες στιγμές ενός αγώνα. Μακάρι να ήμασταν σε αυτή την κατάσταση αύριο, αλλά απέναντι σε μια ομάδα αυτού του επιπέδου, δεν μπορείς να σκεφτείς αυτά τα πράγματα από την αρχή. Αν ήταν νοκ άουτ γύρος, θα ήταν διαφορετικά. Εδώ, στην κανονική περίοδο, το σημαντικό είναι να κερδίσεις το παιχνίδι, που θα ήταν φανταστικό δεδομένου του επιπέδου του αντιπάλου».

Για την αντιπαλότητα μεταξύ Ρεάλ και Βαλένθια:

«Νομίζω ότι είναι μια υγιής αντιπαλότητα. Οι προπονητές και οι παίκτες σέβονται πολύ ο ένας τον άλλον, παρόλο που αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον με πολλή ενέργεια. Αυτή η παλιά νοοτροπία ότι υπάρχουν μόνο δύο «γίγαντες» στην Ισπανία έχει τελειώσει. Χάρη στην καλή δουλειά και τις επενδύσεις, η Βαλένθια είναι στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες δύο. Μπορεί να θεωρηθεί μια αθλητική αντιπαλότητα υψηλού επιπέδου, και η καλή δουλειά και των δύο ομάδων σήμαινε ότι έχει μεταφερθεί στην EuroLeague, οπότε δεν περιορίζεται μόνο στην εγχώρια διοργάνωση.

Για το πού οφείλεται η άνοδος της Βαλένθια φέτος σε σχέση με παλαιότερες χρονιές:

«Όλες οι ομάδες που λειτουργούν καλά καταλήγουν να παίζουν καλύτερα στο τέλος της σεζόν από ό,τι στην αρχή, και στη δεύτερη χρονιά τους με προπονητή, παίζουν καλύτερα από ό,τι στην πρώτη τους. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Η δύναμη της Βαλένθια έγκειται στο ότι έχει χτίσει μια ομάδα κομμάτι-κομμάτι, χωρίς να κουβαλάει βαριά πράγματα, ακολουθώντας μια σαφή στρατηγική. Έχουν επιλέξει πολύ ταλαντούχους και γρήγορους παίκτες με εξαιρετική ικανότητα στο σουτ, απόλυτα προσαρμοσμένους στην επιλεγμένη τεχνική και τακτική τους προσέγγιση.

Οι προσθήκες των Ομάρι Μουρ και Κάμερον Τέιλορ ήταν εξαιρετικές, και πιστεύω ότι η ανάπτυξη νεότερων παικτών όπως οι Μοντέρο, Πουέρτο, Πραντίγια, Ντε Λαρέα και Μπάντιο είναι αποτέλεσμα της συνεπούς σκληρής δουλειάς τους. Αυτό είναι το μυστικό για κάθε ομάδα που θέλει να πετύχει: να βασίζεται σε μια συνεπή στρατηγική και τεχνική προσέγγιση, και να ενσωματώνει τους παίκτες με τρόπο που να ευθυγραμμίζεται με τη φυσική τους εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου».

Για το τί πρέπει να κάνει η ομάδα του απέναντι στην Βαλένθια:

«Από την πλευρά μας, τουλάχιστον, πρέπει να προσπαθήσουμε να τους εμποδίσουμε να ξεκινήσουν το παιχνίδι με πολύ υψηλό σκορ. Το κάνουν εναντίον κάθε ομάδας. Σκοράρουν πάνω από 30 πόντους στα πρώτα δεκάλεπτα (34-16 στον ημιτελικό του Κυπέλλου). Θα επικεντρωθώ σε αυτό, αν και δεν είναι μόνο δικό μας θέμα. Το έκαναν εναντίον της Μούρθια, της Ζαλγκίρις... εναντίον μας στο Κύπελλο, παρόλο που τελικά κερδίσαμε. Από την πλευρά μας, θα επικεντρωθώ σε αυτό, στο να ξεκινήσουμε πιο συγκεντρωμένοι και στη συνέχεια να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι.

Δεν πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε υπερβολική χρήση των αμυντικών αλλαγών, ειδικά στην αρχή της κατοχής. Αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ. Φυσικά, όταν έρθει η ώρα, αν χρειαστεί, θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε και να το κάνουμε καλύτερα. Στη συνέχεια, στο τέλος του τέταρτου δεκαλέπτου, υπήρξαν πολλές πολύ καλές αμυντικές φάσεις για να ξεπεράσουμε το έλλειμμα των δέκα πόντων. Οι αλλαγές στην άμυνα είναι ένα εργαλείο, είναι εκεί, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε πολύ σε αυτό».