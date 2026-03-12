Euroleague: Υποδέχεται την Ζαλγκίρις ο Παναθηναϊκός, κόντρα στην Μονακό ο Ολυμπιακός

Η 31η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται την Πέμπτη (12/3) με έξι αναμετρήσεις.

Το πρώτο ματς της ημέρας είναι αυτό του Ολυμπιακού κόντρα στην Μονακό. Το τζάμπολ στο «Salle Gaston Medecin» θα γίνει στις 20:00. Φυσικά, η γαλλική ομάδα δεν θα έχει στον πάγκο της τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αποφάσισε να παραιτηθεί.

Μία ώρα αργότερα (21:00), η Ντουμπάι θα υποδεχθεί την Μπασκόνια στην «Zetra Arena» και στις 21:30 η Μπάγερν Μονάχου θα αναμετρηθεί με την Αναντολού Εφές (Sap Garden).

Λίγο αργότερα, στις 21:45, θα πραγματοποιηθεί το ισπανικό ντέρμπι ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Βαλένθια στην «Movistar Arena».

Τέλος, στις 22:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει στο «T-Center» την Ζαλγκίρις Κάουνας, με τον Ματίας Λεσόρ να είναι διαθέσιμος και την ίδια ώρα η Παρί θα υποδέχεται την Βιλερμπάν στην «Adidas Arena».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

20:00 Μονακό - Ολυμπιακός

21:00 Ντουμπάι - Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια

22:00 Παρί - Βιλερμπάν

22:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Ζαλγκίρις Κάουνας