Euroleague: Υποδέχεται την Ζαλγκίρις ο Παναθηναϊκός, κόντρα στην Μονακό ο Ολυμπιακός

Το πρώτο ματς της ημέρας είναι αυτό του Ολυμπιακού κόντρα στην Μονακό. Το τζάμπολ στο «Salle Gaston Medecin» θα γίνει στις 20:00. Φυσικά, η γαλλική ομάδα δεν θα έχει στον πάγκο της τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αποφάσισε να παραιτηθεί.
Μία ώρα αργότερα (21:00), η Ντουμπάι θα υποδεχθεί την Μπασκόνια στην «Zetra Arena» και στις 21:30 η Μπάγερν Μονάχου θα αναμετρηθεί με την Αναντολού Εφές (Sap Garden).
Λίγο αργότερα, στις 21:45, θα πραγματοποιηθεί το ισπανικό ντέρμπι ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Βαλένθια στην «Movistar Arena».
Τέλος, στις 22:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει στο «T-Center» την Ζαλγκίρις Κάουνας, με τον Ματίας Λεσόρ να είναι διαθέσιμος και την ίδια ώρα η Παρί θα υποδέχεται την Βιλερμπάν στην «Adidas Arena».
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
20:00 Μονακό - Ολυμπιακός
21:00 Ντουμπάι - Μπασκόνια
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια
22:00 Παρί - Βιλερμπάν
22:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Ζαλγκίρις Κάουνας