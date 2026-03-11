Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις των αγώνων

Eνώ ενδιάμεσα, στις 28 Μαρτίου, θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου της Α2 Γυναικών ανάμεσα σε Κρόνο Αγίου Δημητρίου και Πάνθηρες Καβάλας, στο Κλειστό «Αλεξάνδρα Δήμογλου» της Καλαμίτσας.
Στο Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών, ο Πρωτέας Βούλας αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στον πρώτο ημιτελικό σε μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ στο δεύτερο ο Αθηναϊκός Qualco και ο Παναθλητικός θα διεκδικήσουν το έτερο εισιτήριο του τελικού σε μετάδοση από τα κανάλια ERT Sports.
Ο τελικός της 29ης Μαρτίου, μετά τους ημιτελικούς της 27ης Μαρτίου, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις του Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών είναι ως εξής:
1η Αγωνιστική
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΜΕΤΑΔΟΣΗ
|27/03/26
|16.30
|ΔΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ (Α)
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|27/03/26
|19:30
|ΔΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ (Β)
|ERT Sports
2η Αγωνιστική
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΜΕΤΑΔΟΣΗ
|29/03/26
|18.30
|ΔΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΝΙΚΗΤΗΣ Α – ΝΙΚΗΤΗΣ Β
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ