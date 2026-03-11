Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις των αγώνων

Το Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών έρχεται το τριήμερο 27-29 Μαρτίου, με τον πρώτο τίτλο του 2026 στο μπάσκετ Γυναικών να κρίνεται στο Κλειστό της Ελευθερούπολης.

Eνώ ενδιάμεσα, στις 28 Μαρτίου, θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου της Α2 Γυναικών ανάμεσα σε Κρόνο Αγίου Δημητρίου και Πάνθηρες Καβάλας, στο Κλειστό «Αλεξάνδρα Δήμογλου» της Καλαμίτσας.

Στο Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών, ο Πρωτέας Βούλας αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στον πρώτο ημιτελικό σε μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ στο δεύτερο ο Αθηναϊκός Qualco και ο Παναθλητικός θα διεκδικήσουν το έτερο εισιτήριο του τελικού σε μετάδοση από τα κανάλια ERT Sports.

Ο τελικός της 29ης Μαρτίου, μετά τους ημιτελικούς της 27ης Μαρτίου, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις του Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών είναι ως εξής:

1η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 27/03/26 16.30 ΔΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ (Α) ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 27/03/26 19:30 ΔΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ (Β) ERT Sports

2η Αγωνιστική