Μασιούλις: «Την τελευταία στιγμή για Τουμπέλις - Μπιρούτις, κορυφαίος παίκτης ο Χέις»

Ο Τόμας Μασιούλις στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Ζαλγκίρις κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 31η αγωνιστική της Euroleague (12/3, 22:00) στάθηκε στα προβλήματα της ομάδας του και στον Χέις-Ντέιβις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη συμμετοχή των Τουμπέλις και Μπιρούτις: «Ελπίζουμε ότι όλοι θα είναι υγιείς, αλλά θα πάρουμε αποφάσεις μόνο λίγο πριν από τον αγώνα. Θα παίξουμε σε μια καυτή έδρα. Είναι σημαντικό για εμάς να παίξουμε το μπάσκετ μας, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μην τους αφήσουμε να σκοράρουν εύκολους πόντους».



Για τον Χέις-Ντέιβις: «Είναι ένα από τα καλύτερα 4άρια στην Εuroleague. Την έχει κατακτήσει, έχει μεγάλη εμπειρία και ξέρει πώς να παίζει σε τέτοια παιχνίδια. Δεν φοβάται την ευθύνη και καταλαβαίνει τα πάντα. Είναι κορυφαίος παίκτης, μπορεί να κάνει τα πάντα στο γήπεδο, αλλά ίσως χρειάζεται λίγο χρόνο. Πάντως το να έχει ο Παναθηναϊκός έναν τέτοιο παίκτη αποτελεί τεράστια ώθηση για αυτούς. Ξέρετε τι μισεί περισσότερο; Δεν του αρέσει όταν δεν τον αφήνουν να προπονείται το βράδυ, αλλά δεν μπορούμε να το στερήσουμε αυτό γιατί παίζουν στην έδρα τους».