NCAA: Η δράση των Ελλήνων λίγο πριν από τη March Madness

Το NCAA βρίσκεται στην τελική του ευθεία, προτού περάσει στην καθιερωμένη March Madness, για να αναδειχθεί η πρωταθλήτρια ομάδα του κολλεγιακού πρωταθλήματος, με τους Ελληνες να δίνουν τη δική τους «μάχη» με τις ομάδες, που εκπροσωπούν.

Την πρόκριση στον τελικό του CAA Championship πήρε το Monmouth του Στέφανου Σπάρταλη με 74-64 έναντι του Campbell, βρίσκοντας μπροστά του ως τελευταίο «εμπόδιο» για τη March Madness το Hofstra, με τον Ελληνα σέντερ να έχει 10 πόντους, με τρία ριμπάουντ, ισάριθμες ασίστ και δύο κλεψίματα σε 36 λεπτά. Εκεί, η ομάδα του δεν τα κατάφερε, καθώς ηττήθηκε με 75-69, αν και ο ίδιος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων με double double 16 πόντων και 11 ριμπάουντ, μαζί με μία ασίστ, ένα κλέψιμο κι ένα μπλοκ σε 35 λεπτά.

Stef with the one-hand slam ‼️ pic.twitter.com/TaEVmduj5X — Monmouth Basketball (@MonmouthBBall) March 10, 2026

Στην τελευταία υποχρέωση πριν από τους αγώνες για το ACC Tournament, το Louisville επικράτησε του Miami με 92-89, με τον Βαγγέλη Ζούγρη να σημειώνει τέσσερις πόντους σε οκτώ λεπτά συμμετοχής. Στο ίδιο πρωτάθλημα, το Virginia Tech του Νεοκλή Αβδάλα δεν τα κατάφερε απέναντι στο Wake Forest, χάνοντας με 95-89 στην παράταση, εκεί όπου ο διεθνής «άσος» είχε πέντε πόντους, με ένα ριμπάουντ κι ένα κλέψιμο σε 31 λεπτά.

Hokies on the move 🦃📈 pic.twitter.com/xvPdmRtx6B — Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) March 11, 2026

Ο Νίκος Χιτικούδης μπορεί να ήταν πολύ θετικός για το Robert Morris, σημειώνοντας 13 πόντους, με δύο ριμπάουντ, επτά ασίστ, δύο κλεψίματα και ισάριθμα ριμπάουντ σε 29 λεπτά συμμετοχής, όμως η ομάδα του ηττήθηκε με 70-64 από το Detroit Mercy και γνώρισε τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Horizon League. Η Νέα Ορλεάνη του Παναγιώτη Παγώνη, που αγωνίστηκε για έξι λεπτά, επίσης δεν τα κατάφερε στο Texas A&M Corpus Christi, χάνοντας στα προημιτελικά του Southland Tournament με 74-61.

Ο Μαλντονάντο αστόχησε για την παράταση και το Seattle του Στράτου Παπασταύρου και του Τζον Χριστοφίλη αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο του West Coast Conference Tournament με 61-58 από το Pacific, με τον δεύτερο να σημειώνει πέντε πόντους σε 13 λεπτά. Το Columbia ηττήθηκε με τη σειρά του από το Harvard, σε ένα ματς όπου ο Ράιαν Σούλης είχε δύο πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ σε 12 λεπτά συμμετοχής. Οι Γιάννος Ξανθόπουλος και Πάρης Παπαδάτος έπαιξαν με τη σειρά τους στις ήττες του New Hampshire και του Saint Francis από το UMBC (84-69) και το Central Connecticut (69-64) αντίστοιχα.