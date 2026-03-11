Τρομερός Γιάννης για Αντεμπάγιο: «Θα προσπαθήσουμε να μας βάλει 82 και όχι 83 πόντους»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε την απίθανη επίδοση του Μπαμ Αντεμπάγιο με 83 πόντους, αφού οι Μπακς κιόλας είναι ο επόμενος αντίπαλος των Χιτ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το άκουσα, είναι απίστευτο αυτό που κατάφερε, δείχνει πολλά για τη σκληρή δουλειά που κάνει. Δεν έχει σημασία πώς φτάνεις σε έναν τέτοιο αριθμό πόντων. Αυτό που μετρά είναι να το κάνεις. Σε 10, 20, 30 χρόνια από τώρα, κανένας δεν θα θυμάται πόσες βολές εκτέλεσε. Κι εγώ δεν θυμάμαι πόσα σουτ ή πόσες βολές είχε ο Κόμπι.

Το μόνο που θυμάμαι είναι πως έβαλε 81 πόντους. Και ο Τσάμπερλεϊν 100. Δεν θυμάσαι τον τρόπο που τους βάλανε. Σημασία έχει πως έβαλε 83 πόντους. Είναι σπουδαίος τρόπος να το βοηθάς την ομάδα σου να κερδίζει και θα χάρηκαν πολλοί οι δικοί του άνθρωποι. Ξέρω καλά τον Μπαμ, σκίζεται στη δουλειά, ποτέ δεν κοροϊδεύει το παιχνίδι και το να βλέπεις έναν τύπο σαν κι αυτόν να κάνει κάτι τέτοιο είναι απίστευτο».



Τώρα που παίζουμε μαζί τους θα προσπαθήσουμε να μη μας βάλει 83, να μας βάλει 82. Κάνω ό,τι μου λένε και παίζω όσο μου λένε. Χαίρομαι που έπαιξα 30 λεπτά. Πρέπει να ξαναβρώ τη φόρμα μου, θέλει χρόνο αλλά θα φτάσω εκεί που θέλω».