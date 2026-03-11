Οι κορυφαίες επιδόσεις σκοραρίσματος στα χρονικά του ΝΒΑ

Η ιστορική εμφάνιση των 83 πόντων του Μπαμ Αντεμπάγιο τον έφερε πια πολύ ψηλά στον πίνακα με τις κορυφαίες επιθετικές επιδόσεις στην Ιστορία του ΝΒΑ.

Στην κορυφή παραμένει φυσικά το αξεπέραστο ρεκόρ των 100 πόντων του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, ενώ πίσω του ακολουθούν μερικές από τις πιο εμβληματικές βραδιές που έχουν καταγραφεί ποτέ στην λίγκα.

Οι κορυφαίες επιδόσεις πόντων σε έναν αγώνα στην ιστορία του ΝΒΑ:

1. Γουίλτ Τσάμπερλεϊν (Φιλαδέλφεια Ουόριορς) - 100 πόντοι, 2 Μαρτίου 1962 2. Μπαμ Αντεμπάγιο (Μαϊάμι Χιτ) - 83 πόντοι, 10 Μαρτίου 2026 3. Κόμπι Μπράιαντ (Λος Άντζελες Λέικερς) - 81 πόντοι, 22 Ιανουαρίου 2006 4. Γουίλτ Τσάμπερλεϊν (Φιλαδέλφεια Ουόριορς) - 78 πόντοι, 8 Δεκεμβρίου 1961 5. Γουίλτ Τσάμπερλεϊν (Φιλαδέλφεια Ουόριορς) - 73 πόντοι, 13 Ιανουαρίου 1962 . Γουίλτ Τσάμπερλεϊν (Σαν Φρανσίσκο Ουόριορς) - 73 πόντοι, 16 Νοεμβρίου 1962 . Ντέιβιντ Τόμπσον (Ντένβερ Νάγκετς) - 73 πόντοι, 9 Απριλίου 1978 . Λούκα Ντόντσιτς (Ντάλας Μάβερικς) - 73 πόντοι, 26 Ιανουαρίου 2024 9. Γουίλτ Τσάμπερλεϊν (Σαν Φρανσίσκο Ουόριορς) - 72 πόντοι, 3 Νοεμβρίου 1962 10. Έλτζιν Μπέιλορ (Λος Άντζελες Λέικερς) - 71 πόντοι, 15 Νοεμβρίου 1960 . Ντέιβιντ Ρόμπινσον (Σαν Αντόνιο Σπερς) - 71 πόντοι, 24 Απριλίου 1994 . Ντόνοβαν Μίτσελ (Κλίβελαντ Καβαλίερς) - 71 πόντοι, 2 Ιανουαρίου 2023