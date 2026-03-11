«Γεωγραφικά τα κριτήρια στο νέο format της Euroleague, μαζί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός»

Το νέο format της Euroleague είναι προ των πυλών και ο τρόπος που θα χωριστούν οι 22 ομάδες στις δύο περιφέρειες είναι αυτός που πλέον απασχολεί. Γεωγραφικά τα κριτήρια και μαζί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

Η διαφοροποίηση στο σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης έχει κλειδώσει, με τους ιθύνοντες της λίγκας να εξετάζουν το καλύτερο format για τη νέα σεζόν στην Euroleague.

Σε αυτή θα συμμετέχουν 22 ομάδες, με τους Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και Εφές να είναι τα σημεία-κλειδιά στον τρόπο που θα χωριστούν οι σύλλογοι.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι το γεωγραφικό μοίρασμα των ομάδων, με κύριο στόχο να μειωθούν τα ταξίδια και οι μετακινήσεις των ομάδων, που προσθέτουν επιπλέον κούραση.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το «basketnews», στην Euroleague δεν θέλουν να χάσουν τα ντέρμπι, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να αναμένεται να βρίσκονται στη δυτική περιφέρεια -με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα- μαζί με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Βαλένθια, Μονακό, Παρί, Βιλερμπάν και Βίρτους Μπολόνια.

Με την ανατολική περιφέρεια να έχει τις Φενέρμπαχτσε, Εφές, Ζαλγκίρις, Μπάγερν Μονάχου, Παρτιζάν, Ερυθρό Αστέρα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ντουμπάι BC.

Όλα αυτά φυσικά είναι ακόμα πρώιμο στάδιο και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταθούν οι συζητήσεις για το format της νέας σεζόν στην Euroleague, αφού η Βιλερμπάν θα είναι απούσα, η Μονακό είναι στον «αέρα», η Φενέρμπαχτσε δεν έχει ακόμα υπογράψει το συμβόλαιό της με τη λίγκα και απομένει να φανεί και το μέλλον των ρωσικών ομάδων.