Μητσοτάκης: Ομόφωνη η επιλογή του Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας

Στο πρόσωπο του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατέληξε η κυβέρνηση και η επιλογή του ως μία από τις 20 προσωπικότες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας ήταν ομόφωνη.

Αυτό έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο X ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην επιλογή για το βραβείο που απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 11, 2026

Υπενθυμίζεται ότι χθες, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, αποκάλυψε τα ονόματα των πρώτων βραβευθέντων του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, που συνιστά αναγνώριση της σημαντικής συμβολής στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καθώς και την προώθηση και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών.

«Η Ευρώπη οικοδομείται ανέκαθεν από τους ανθρώπους της που γεφυρώνουν διαφορές, σπάνε τείχη, ανατρέπουν δικτατορίες και ξεπερνούν κρίσεις με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να εορταστεί. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας τιμούμε όσους δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν στην οικοδόμησή της».