Ήττα για τους Μπακς, τον «χαβά» τους οι Σπερς

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν κατάφεραν να βρουν ούτε αυτή την φορά τη νίκη και ηττήθηκαν εντός έδρας από τους Φοίνιξ Σανς.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έχουν πάρει έναν τρελό ρυθμό και δεν λένε να σταματήσουν με τον Ουεμπανιάμα να είναι ο πρωταγωνιστής.

Οι Ρόκετς από την άλλη, δεν λύγισαν από την πίεση που πήγαν να ασκήσουν οι Ράπτορς και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.

Οι αγώνες

Χιούστον Ρόκετς - Τορόντο Ράπτορς 113-99

Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να ξεφύγει η μία από την άλλη στην πρώτη περίοδο, καθώς το 29-29 ήταν το σκορ μετά την λήξη της. Κάτι που άλλαξε στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, όταν οι Ρόκετς πέτυχαν εκ νέου 29 πόντους αλλά οι Ράπτορς έμειναν στους 20.

Ωστόσο η εικόνα άλλαξε πάλι μετά το ημίχρονο όταν το Τορόντο για πρώτη φορά είχε κερδισμένη περίοδο και έδειξε πως μπορεί να κυνηγήσει τον αγώνα, όμως στην τελευταία περίοδο η αστοχία δεν άφησε περιθώρια, με τους Ρόκετς να παίρνουν τη νίκη.

Μιλγουόκι Μπακς - Φοίνιξ Σανς 114-129

Οι Μπακς για ακόμη έναν αγώνα δεν μπόρεσαν να βρουν τον δρόμο προς τη νίκη και αυτή την φορά έχασαν εντός έδρας από τους Σανς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε σε ρηχά νερά για τα δεδομένα του, αφού σημείωσε μόλις 22 πόντους, με τον Κούσμα να είναι εκείνος που με 33 πάλεψε να γυρίσει το παιχνίδι υπέρ των «Ελαφιών», ωστόσο αυτό δεν συνέβη ποτέ.

Σαν Αντόνιο Σπερς - Μπόστον Σέλτικς 125 -116

Οι Σπερς συνεχίζουν ακάθεκτοι την πορεία τους και αυτή την φορά οι Σέλτικς ήταν καλεσμένοι στο πάρτι των «Σπιρουνιών», όπου ο Ουεμπανιάμα μέτρησε 39 πόντους και 11 ριμπάουντ, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει τη νίκη.